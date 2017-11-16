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AK Partili Hayati Yazıcı'dan Bahçeli'yi kızdıracak seçim barajı açıklaması

AK Partili Hayati Yazıcı'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim barajı açıklamalarına yanıt geldi

AK Partili Hayati Yazıcı'dan Bahçeli'yi kızdıracak seçim barajı açıklaması

AK Partili Hayati Yazıcı'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim barajı açıklamalarına yanıt geldi

16 Kasım 2017 Perşembe 14:44
AK Partili Hayati Yazıcı'dan Bahçeli'yi kızdıracak seçim barajı açıklaması
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YAZICI "Şu an bizim çalışmalarımızda seçim barajı ile ilgili bir paragraf yok. Yüzde 10 barajının temsiliyet açısından sorun olmayacağını düşünüyorum. Meclis'te uyumlu çoğunluğun olması önemli" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı NTV'de katıldığı canlı yayında konuştu. Yazıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzde 10 olan seçim barajının ağır olduğunu ve yeniden değerlendirilmesi gerektiği açıklamalarına yanıt verdi, "Şu an bizim çalışmalarımızda seçim barajı ile ilgili bir paragraf yok. Yüzde 10 barajının temsiliyet açısından sorun olmayacağını düşünüyorum. Meclis'te uyumlu çoğunluğun olması önemli" dedi. Seçim ittifakı ile ilgili de konuşan Yazıcı, "İttifakın önünde bir engel yok" dedi.
"YENİ SİSTEMDE 2019'DAKİ İLK UYGULAMA ÖNEMLİ"
"Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet modelin bir hükümet kuramama sorunu yok denilebilir. İlk uygulama 2019'da yapılacak seçimlerle yapılacak. Dolayısıyla yürütme erkinin arkasında ona destek verecek parlamentoda güçlü bir çoğunluğu yoksa bu hükümet modelinin sağlıklı bir teamülü oluşturulamaz. Hayati derecede önemlidir diye düşünüyorum."
"BELEDİYELERDE TASARRUFUMUZU YAPTIK, BİTTİ"
"Biz çok dinamik bir partiyiz. Kongre sürecindeyiz. Teşkilat başkanlığımız başta olmaz üzere bütün yetkili kurullar, yeni elemanlarımızla daha güçlü hale getirmek suretiyle muazzam bir çalışma yürütüyorlar. Belediyelerde tasarrufumuzu yaptık, bitti. Önümüzde bir paket yok. Sorun teşkil eden olgu olursa değişim yapılır."
4 İL BAŞKANI DAHA ÇEKİLDİ
Yazıcı 4 il başkanını daha istifasını verererek yeni isimlere alan açtığını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Hayati YazıcıMHPDevlet Bahçeli
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