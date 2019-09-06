Ak Partili Çalık halı dokudu
AK Parti eski Kadın Kolları Başkanı ve şu an Yönetim Kurulu Üyesi olan Şükran Aslan Çalık, halı ve kilim dokuyor
POLİTİKA 06.09.2019, 22:21
Alper Kutay
ÇALIK'IN hobisi vatandaşlardan da takdir topladı. Alanya Aile ve Sosyal Gelişim Derneği Başkanlığı ile Alanya’daki pek çok soruna parmak basan Çalık, sosyal medya hesabı üzerinden kilim dokurken fotoğraflarını paylaştı. Çalık, “Annemden öğrenmiştim ama şimdi profesyonel oldum. Çok güzel, mekik mekik duygularınızı işliyorsunuz ve sonuç sizin eseriniz. Sizin olan her şey güzeldir” notunu düştü. Çalık’ın bu paylaşımı sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
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