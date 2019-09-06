Ak Partili Çalık halı dokudu

Alper Kutay

ÇALIK'IN hobisi vatandaşlardan da takdir topladı. Alanya Aile ve Sosyal Gelişim Derneği Başkanlığı ile Alanya’daki pek çok soruna parmak basan Çalık, sosyal medya hesabı üzerinden kilim dokurken fotoğraflarını paylaştı. Çalık, “Annemden öğrenmiştim ama şimdi profesyonel oldum. Çok güzel, mekik mekik duygularınızı işliyorsunuz ve sonuç sizin eseriniz. Sizin olan her şey güzeldir” notunu düştü. Çalık’ın bu paylaşımı sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.