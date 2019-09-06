banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Ak Partili Çalık halı dokudu

AK Parti eski Kadın Kolları Başkanı ve şu an Yönetim Kurulu Üyesi olan Şükran Aslan Çalık, halı ve kilim dokuyor

POLİTİKA 06.09.2019, 22:21
Ak Partili Çalık halı dokudu
banner404

Alper Kutay

ÇALIK'IN hobisi vatandaşlardan da takdir topladı. Alanya Aile ve Sosyal Gelişim Derneği Başkanlığı ile Alanya’daki pek çok soruna parmak basan Çalık, sosyal medya hesabı üzerinden kilim dokurken fotoğraflarını paylaştı. Çalık, “Annemden öğrenmiştim ama şimdi profesyonel oldum. Çok güzel, mekik mekik duygularınızı işliyorsunuz ve sonuç sizin eseriniz. Sizin olan her şey güzeldir” notunu düştü. Çalık’ın bu paylaşımı sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

#AK Parti #çalık
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 05:02
Güneş 06:25
Öğle 13:01
İkindi 16:37
Akşam 19:27
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545