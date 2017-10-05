Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104420
ALTIN
146.538
DOLAR
3.5715
STERLİN
4.6952
EURO
4.1924
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
Anne sütünü artırmanın formülü
Anne sütünü artırmanın formülü
banner468

AK Partili başkanlar için bomba iddia! Ya istifa ya FETÖ

Kulisler AK Parti'deki yerel temizlikle çalkalanıyor. Ankara'da dolaşan rivayetlere göre çok sayıda belediye başkanının istifası istendi. Peki başkanlar direnebilir ve istifalarını vermeyebilirler mi?

AK Partili başkanlar için bomba iddia! Ya istifa ya FETÖ

Kulisler AK Parti'deki yerel temizlikle çalkalanıyor. Ankara'da dolaşan rivayetlere göre çok sayıda belediye başkanının istifası istendi. Peki başkanlar direnebilir ve istifalarını vermeyebilirler mi?

05 Ekim 2017 Perşembe 14:25
AK Partili başkanlar için bomba iddia! Ya istifa ya FETÖ
banner404

AK Parti 2019 yerel seçimleri öncesinde belediye başkanları ve il başkanlarında değişiklik yapıyor. İBB Başkanı Kadir Topbaş ve Düzce belediye başkanının ardından sırada yeni isimler var. Kulislerde bir çok ilin belediye başkanının ismi geçiyor. Kesin olan sırada yeni istifaların olduğu.
Peki belediye başkanları 'istifa etmiyorum' deyip direnebilir mi? İşte bu noktada Fatih Altaylı'nın bir iddiası var. Dediğine gören istifa etmeyen başkanların FETÖ bağlantıları ortaya dökülecek.
İşte Altaylı'nın iddiası;
-"Bakın ben size söylemiş olayım, böyle bir talep gelirse, hiçbir belediye başkanının, hiçbir parti yöneticisinin “direnme şansı yok”. Açık söyleyeyim, heceleyeyim,
“Dİ RE NE MEZ LER”.
Pazarlık edebilirler, zamanlama konusunda bir kolaylık isteyebilirler, istifanın onur kırıcı bir şekilde olmaması için ricacı olabilirler, “Hastane raporu alıp sağlık sorunlarımı gerekçe göstererek bırakayım” falan diyebilirler. Bunların hepsi mümkün. Ama “İstifa falan etmiyorum”diyemezler.
DİRENİN FETÖ BAĞI ORTAYA SERİLECEK
Direnen, “İstifa etmiyorum” diyen olursa, parti yönetimi bundan dolayı üzülmez, geri adım falan da atmaz. Çünkü yönetimin elinde çok iyi bir “koz” var. Kozun adı FETÖ. Direnen olursa, hemen FETÖ bağlantısı ortaya dökülür. Verilen bir arsa, yapılan bir yardım, sağlanan bir kolaylık, FETÖ liderine zikredilmiş bir övgü, bir Pennsylvania gezisi, ziyaret edilmiş bir FETÖ okulu, FETÖ okuluna gönderilmiş bir çocuk veya torun, FETÖ’cülerle yapılmış bir telefon konuşması ve tabii telefonda bulunacak veya çoktan bulunmuş bir ByLock.
Bunlar ortaya konulur ve yargı zaten gereğini yapar, istifa etmiş bir başkan olmak varken, FETÖ’cülükten içeri atılmış eski başkan oluverirler bir anda.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AK PartiFetöIstifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Melih Gökçek'in yerine kim gelecek? O isim yeniden gündemde
Melih Gökçek'in yerine kim gelecek? O isim yeniden gündemde
AKP'de 'görevden alma ve atama' yetkisi Erdoğan'a verildi
AKP'de 'görevden alma ve atama' yetkisi Erdoğan'a verildi
Devir teslim törenine katılmayan Topbaş'tan Mevlüt Uysal'a ziyaret!
Devir teslim törenine katılmayan Topbaş'tan Mevlüt Uysal'a ziyaret!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim