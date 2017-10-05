AK Partili başkanlar için bomba iddia! Ya istifa ya FETÖ

AK Parti 2019 yerel seçimleri öncesinde belediye başkanları ve il başkanlarında değişiklik yapıyor. İBB Başkanı Kadir Topbaş ve Düzce belediye başkanının ardından sırada yeni isimler var. Kulislerde bir çok ilin belediye başkanının ismi geçiyor. Kesin olan sırada yeni istifaların olduğu.

Peki belediye başkanları 'istifa etmiyorum' deyip direnebilir mi? İşte bu noktada Fatih Altaylı'nın bir iddiası var. Dediğine gören istifa etmeyen başkanların FETÖ bağlantıları ortaya dökülecek.

İşte Altaylı'nın iddiası;

-"Bakın ben size söylemiş olayım, böyle bir talep gelirse, hiçbir belediye başkanının, hiçbir parti yöneticisinin “direnme şansı yok”. Açık söyleyeyim, heceleyeyim,

“Dİ RE NE MEZ LER”.

Pazarlık edebilirler, zamanlama konusunda bir kolaylık isteyebilirler, istifanın onur kırıcı bir şekilde olmaması için ricacı olabilirler, “Hastane raporu alıp sağlık sorunlarımı gerekçe göstererek bırakayım” falan diyebilirler. Bunların hepsi mümkün. Ama “İstifa falan etmiyorum”diyemezler.

DİRENİN FETÖ BAĞI ORTAYA SERİLECEK

Direnen, “İstifa etmiyorum” diyen olursa, parti yönetimi bundan dolayı üzülmez, geri adım falan da atmaz. Çünkü yönetimin elinde çok iyi bir “koz” var. Kozun adı FETÖ. Direnen olursa, hemen FETÖ bağlantısı ortaya dökülür. Verilen bir arsa, yapılan bir yardım, sağlanan bir kolaylık, FETÖ liderine zikredilmiş bir övgü, bir Pennsylvania gezisi, ziyaret edilmiş bir FETÖ okulu, FETÖ okuluna gönderilmiş bir çocuk veya torun, FETÖ’cülerle yapılmış bir telefon konuşması ve tabii telefonda bulunacak veya çoktan bulunmuş bir ByLock.

Bunlar ortaya konulur ve yargı zaten gereğini yapar, istifa etmiş bir başkan olmak varken, FETÖ’cülükten içeri atılmış eski başkan oluverirler bir anda.