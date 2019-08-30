Ak Parti’den yayla çıkarması

Alper Kutay

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yönetimi ve Alanya Belediye Meclisi’nin Ak Partili üyelerinin de katıldığı programda ilk durak, Kaplanhanı Yaylası oldu. Burada hizmet veren esnafı ziyaret edip hayırlı kazançlar dilediklerini söyleyen Mustafa Toklu, sorunları not aldıklarını kaydetti. Atıl vaziyetteki Orman İşletme Söğüt Misafirhanesi’nin yapılan tadilat sonucu tekrar hizmete girmesinin açılış merasimini gerçekleştirdiklerini belirten Toklu, emeği geçenlere teşekkür etti. Aras, Boz, Lordoğlu ve Karagöz ailelerinin misafiri olan İbrahim Aydın ve Mustafa Toklu, “Ailelerimize misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” dedi. Aydın, Toklu ve beraberindekiler öğle namazı sonrası Kozlar Yaylası’nda vatandaşlarla sohbet etti.