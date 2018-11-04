Ak Parti’den üye atağı

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve ekibi, haftalık olağan yürütme ve yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirirken, Alanya’da devam eden projelerin son durumu hakkında konuştular

Ak Parti’den üye atağı
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TOPLANTIYI değerlendiren Başkan İçmen, “Toplantılarda çok güzel projelerin masaya yatırılması, tartışılması, kısa vadede hangi projelerin yapılabilirliğini tartışıyoruz. Bazen çok küçük dokunuşlarla büyük mağduriyetleri gidermenin de mümkün olduğunu gördükçe çalışma şevkimiz bir kat daha artıyor” dedi. Öte yandan İçmen ve ekibinin sem pazarlarında sürdürdüğü üye kayıt işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor. İçmen ve ekibini, partinin emektar isimlerinden olan ana kademe yönetim kurulu üyesi Serdar Sönmez de yalnız bırakmadı.

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