Ak Parti’den üye atağı

TOPLANTIYI değerlendiren Başkan İçmen, “Toplantılarda çok güzel projelerin masaya yatırılması, tartışılması, kısa vadede hangi projelerin yapılabilirliğini tartışıyoruz. Bazen çok küçük dokunuşlarla büyük mağduriyetleri gidermenin de mümkün olduğunu gördükçe çalışma şevkimiz bir kat daha artıyor” dedi. Öte yandan İçmen ve ekibinin sem pazarlarında sürdürdüğü üye kayıt işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor. İçmen ve ekibini, partinin emektar isimlerinden olan ana kademe yönetim kurulu üyesi Serdar Sönmez de yalnız bırakmadı.