AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına çok konuşulacak ilk yorum

AK Parti MYK'dan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve daha sonra partiden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na ilk tepki AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel'den geldi. Özel, Davutoğlu'nun istifasına ilişkin, "İstifa etmiş olabilir, kendi siyasi takdiridir, herkes yolunu siyasette kendisi çizer, toplumun çizdiği yol daha önemli, vatandaşın, milletin çizdiği yolun haricinde yola sapanlar her yerden istifa edebilirler. Kendi takdiridir" dedi.

"İSTİFALARIN DEVAMI GELMEZ"

İstifaların devamının gelip gelmeyeceğine ilişkin Özel, "Çok geniş bir şey olmaz, çok dar bir çerçevede kalır" yorumunu yaptı.

2 ESKİ MİLLETVEKİLİ PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİ

Eski AK Parti Milletvekilleri İbrahim Turhan veFeramuz Üstün kişisel Twitter hesabından yaptıkları açıklamalar ile istifa ettikleri açıklamışlardı.

DAVUTOĞLU BASIN TOPLANTISIYLA İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti'nin ihracını istediği ve bugün ihraç edilmesi beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa etti. Davutoğlu'nun yanında Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı vardı. "AK Parti'nin tabanını kendi genel başkanını ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz" diyen Davutoğlu yeni bir siyasi yola çıkmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.