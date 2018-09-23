Ak Parti’den aşure ikramı

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve Ak Parti İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen ve ekibinin organize ettiği aşure ikramı programına katılarak vatandaşa aşure dağıttılar. Ak Parti Kadın Kolları, Muharrem Ayı’nın geleneği olan aşure ikramını Yayla Yolu üzerinde gerçekleştirdi. Aşure etkinliğine Sena Nur Çelik ve Mustafa Toklu’nun yanı sıra Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili de katıldı. Ak Parti Kadın Kolları üyeleri tarafından hazırlanan aşureler, vatandaşa Milletvekili Sena Nur Çelik ve İlçe Başkanı Mustafa Toklu tarafından ikram edildi. Binlerce vatandaşa aşure dağıtılırken, vatandaşların Vekil Çelik ve Başkan Toklu'ya olan ilgisi bir hayli fazlaydı.