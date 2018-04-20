Ak parti'de Uludağ sesleri

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin ardından 2019'un Kasım'ında yapılması beklenen genel seçimler erkene alındı ve 24 Haziran'da yapılmasına karar verildi. Siyasi kulislerde ise "Antalya'nın yeni dönem milletvekili adayları kimler olacak?" tartışması başladı. Kulislerde ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Hüseyin Güney, Hasan Sipahioğlu, Mustafa Berberoğlu, Hüsnü Akçalıoğlu gibi isimlerden söz edilirken, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da yakın bir isim olan, kapanan Emişbeleni Belediyesi'nin son başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bir dönem Alanya Koordinatör Yardımcısı olarak da aktif görev yapan Nurettin Uludağ'a da aday olması yönünde baskı geldiği öğrenildi. Aynı zamanda halen Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Romanya Koordinatörü olarak görev yapan Nurettin Uludağ'ın geçmişte bürokrasi çevreleriyle kurduğu ilişkilerden ötürü Alanya'daki yüzlerce vatandaşın işini bir telefonla halletmesinden dolayı milletvekili adayı olması için yoğun talep geldiği de edinilen bilgiler arasında.