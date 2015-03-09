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AK Parti'de sürpriz aday CHP şokta

Balıkesir’de 7 eski belediye başkanı 7 Haziran’daki genel seçimler öncesi milletvekili aday adayı oldu. AK Parti’den Sabri Uğur, Mehmet Ruhi Yılmaz ve Orhan Babayiğit, CHP’den İsmail Aynur, Hasan Özpolat ve Asım Sürer, MHP’den de İsmail Ok milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu

AK Parti'de sürpriz aday CHP şokta

Balıkesir’de 7 eski belediye başkanı 7 Haziran’daki genel seçimler öncesi milletvekili aday adayı oldu. AK Parti’den Sabri Uğur, Mehmet Ruhi Yılmaz ve Orhan Babayiğit, CHP’den İsmail Aynur, Hasan Özpolat ve Asım Sürer, MHP’den de İsmail Ok milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu

09 Mart 2015 Pazartesi 15:01
AK Parti'de sürpriz aday CHP şokta
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2004-2009 yılları arasında AK Parti’den Balıkesir belediye başkanlığı yapan Sabri Uğur, milletvekilliği için partililerden destek istedi. "Yeni Türkiye hedefiyle yeniden" sloganıyla yola çıktığını belirten Uğur, hizmet yolculuğuna devam etmek istediğini söyledi. 2009-2014 yılları arasında Balıkesir belediye başkanlığı yapan, Balıkesir’in büyükşehir olmasının ardından 2014’de gerçekleştirilen seçimi kaybeden MHP’li İsmail Ok da milletvekili aday adayı oldu. Ülkenin çok kötü yönetildiğini ve bir kaos içinde olduğunu söyleyen Ok, "Bir AKP hükümeti var ki Sevr’cilerden daha beter. Bu seçimlerde Lozan’cılarla Sevr’ciler yarışacak. Bizim safımız Lozan safı, bizim safımız Mustafa Kemal’lerin safı. Bizim safımız Mustafa Kemaller’in safı. Bu seçimlerde kadını ile genci ile MHP’yi tek başına iktidara getireceğiz. Devlet Bahçeli’yi Başbakan yapacağız. Balıkesir’deki Kuva-yi Milliye ateşini dalga dalga yakacağız" diye konuştu.
CHP’DEN 3 ESKİ BAŞKAN ADAY ADAYI 
Balıkesir’in büyükşehir olmasıyla birlikte mahalleye dönüşen Altınoluk’un eski CHP’li belediye başkanı İsmail Aynur milletvekili aday adayları arasında yeraldı. 1994, 1999 ve 2004’de üstüste 3 kez Altınoluk belediye başkanı seçilen Aynur, 2009’daki seçimler öncesi ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. 35 gün tutuklu kalan Aynur, suçsuzluğunu kanıtlayıp, beraat etti. Ancak bu kez aday olamadı. Daha sonra Edremit Ticaret Odası başkanlığına seçilen Aynur, CHP’den milletvekili aday adayı olmak için bu görevden istifa etti. Aynur, "Yetki aldığımda klasik bir vekil olmayacağım" dedi. İsmail Aynur’dan sonra yine CHP’den Altınoluk belediye başkanı seçilen mimar Hasan Özpolat da milletvekili aday adayı oldu. Halef-selef ön seçimde yarışacak. Altınova’nın CHP’li eski belediye başkanı Asım Sürer milletvekili aday adaylığını açıkladı. 2009’da Altınova belediye başkanı seçilen Sürer, büyükşehir yasasıyla belediyenin kapatılmasının ardından CHP Ayvalık ilçe başkanlığına seçilmişti. 
BABAYİĞİT ŞAŞIRTTI
1994-2004 yılları arasında CHP’den Gömeç belediye başkanlığı yapan Orhan Babayiğit bu seçimin en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Babayiğit, AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. AK Parti’nin gerçek sosyal demokrat parti olduğunu söyleyen Babayiğit’in 8 kişilik listeye girip giremeyeceği merakla bekleniyor. Dursunbey’in AK Partili eski belediye başkanlarından Mehmet Ruhi Yılmaz da milletvekili aday adayı oldu. Yılmaz, Dursunbey’de 3 dönem belediye başkanlığı yaptı.
 
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Son Güncelleme: 09.03.2015 14:05
Anahtar Kelimeler:
AK PartiCHPBalıkesirAdaySürpriz
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