Ak Parti'de şok! İlçe Başkanı görevden alındı

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Gazipaşa İlçe Teşkilatı, Ak Parti Genel Merkezi'nin talimatı doğrultusunda görevden alındı. Ak Partili Belediye Başkanı Adil Çelik ile bir türlü yıldızları barışmayan Sait Yılmaz'ın ani bir kararla görevden alınması Gazipaşa'da adeta şok etkisi yarattı. Alınan bilgiye göre, Başkan Sait Yılmaz'ın yanı sıra ilçe yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Emine Avcı ile Gençlik Kolları Başkanı Yunus Çağlayan'ın da görevlerine son verildiği öğrenildi. Yeni ilçe başkanının kim olacağı konusunda da kulislerde Ali Doğan ismi ön plana çıkıyor. Genel Merkezin Ali Doğan'a yönetimi oluşturması için yetki vereceği konuşuluyor. Görevden alınan Sait Yılmaz, 2017'nin Aralık ayında görevi Yakup Pişkin'den devralmıştı.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 16:45