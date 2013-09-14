AK Parti'de seçim takvimi belli oldu

Buna göre, büyükşehir belediye başkanlığı için aday adaylarından 7 bin 500 TL talep edilecek olup; nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkan aday adaylarından ise 3 bin lira istenecek.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamayı göz önünde bulunduracak olursak, nüfusu 100 binden az olan il belediye başkan adaylarından bin 500 lira talep edilecek.

Nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanlarından istenecek ücret 2 bin 250 TL olarak açıklanırken, nüfusu 50 binden fazla ve 200 bine kadar olan ilçe belediye başkanlığı aday adaylığı için bin 500 lira talep edilecek.

Nüfusu 50 binden daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 750 TL, nüfusu 10 binden fazla olan ilçe belediye başkan aday adaylarından 750 TL talep edilecek.

Nüfusu 10 bin ve daha az olan belde belediye başkanları aday adayları için istenecek rakam 400 TL olarak açıklanırken, büyükşehir belediye meclisi üyesi aday adaylarından 750 TL istenecek. İl genel meclisi üyesi ve büyük şehir olmayan diğer illerin belediye meclisi üyesi aday adaylarından da 250 TL talep edilecektir.

Parti'den yerel seçimler içinlık başvurusu yapacaklar için başvuru süresi belli oldu. Ak Parti Genel Merkezi'nde dün gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, mahalli seçimlerde aday adayı olacak kişilerden alınacak ücretler de belirlendi.