Ak Parti’de kongre sesleri
Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Alanya’da Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibiyle özel bir görüşme gerçekleştirdi
POLİTİKA 06.11.2019, 17:18
AK Parti İlçe Teşkilatı’nda basına kapalı yapılan toplantıda, kongre süreci ve adaylık döneminin masaya yatırıldığı öğrenildi. Alanya’da Mustafa Toklu ve ekibinin başarılı çalışmalara imza attığını, parti tabanının Toklu’dan memnun olduğunu söyleyen Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Toklu ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçime girip kazanan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i de makamında ziyaret eden Öz, Alanya Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
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