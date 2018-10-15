Ak Parti’de kadın ve gençlik operasyonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan da, yerel yönetimlerde hem kadınların hem de gençlerin daha fazla yer almasını istedi. Anayasada yapılan değişiklik kapsamında seçilme yaşının 18'e indirilmesinin ardından, Ak Parti yerel seçimlerde kamuoyunun karşısına daha fazla genç adayla çıkılması için özel çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da adaylarla ilgili çalışma yapılırken, özellikle kadın ve gençlerin ön plana çıkarılmasını istediği öğrenildi. Ak Parti kurmayları, seçilme yaşının 18'e indirilmesi ile birlikte, yerel seçimlerde belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliklerinin yanı sıra 18 yaşında muhtarların da olacağına dikkat çekiyor. 81 ilde yapılacak çalışmalarda, kadın ve gençleri aday olmaları konusunda teşvik edecekleri ve destekleyeceklerini belirten Ak Parti yöneticileri, 30 büyükşehirde özellikle belediye meclisi üyeliklerinde kadın ve gençlerin sayısının artırılacağını dile getirdi.