AK Parti'de ihraç kararları

AK Parti'den yapılan açıklama şöyle denildi:

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir.

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