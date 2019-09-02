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AK Parti'de ihraç kararları

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu, Ahmet Davutoğlu'nun ihracını istedi. Ayrıca Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracı istendi

POLİTİKA 02.09.2019, 21:34 02.09.2019, 21:39 Enes Subaşı
AK Parti'de ihraç kararları
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AK Parti'den yapılan açıklama şöyle denildi:

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

#AK Parti Merkez Yönetim Kurulu #ahmet davutoğlu
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