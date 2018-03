AK Parti’de ‘FETÖ borsası’ tartışması

YAZICI, Habertürk TV’de özetle şunları söyledi:

TALİHSİZ AÇIKLAMA

“Talihsiz bir açıklama. Siyaset sorumluluk gerektirir. Siyasete girdikten sonra her istediğini, her duyduğunu, her ortamda söyleyemezsin. Hem bu anlamda Şamil Tayyar Bey’in dikkati çekilmiştir. Sorulmuştur, yaptığının yanlış olduğu kendisine beyan edilmiştir. Yanlışa ‘yanlış’ deriz. Böyle bir borsadan bahsetmek FETÖ’yle mücadeleyi yani sanki o alanda eksik varmış gibi bir söylem ama bu söylemin sözcükleri, borsa olarak nitelendirilmesi, bu alandaki mücadeleye zarar verir. Varsa somut olarak duyumlarınız savcılığa götürürsünüz, Genel Başkan’a götürürsünüz, partiye getirirsiniz. Bunu bir söyleme dönüştürmenin siyaset tarzımızla bağdaşır bir yanı yok.” Tayyar ise önceki gün Gaziantep milletvekilleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından Twitter’da “Cumhurbaşkanımızla görüştük. Tüm iddiaların üzerine gidilmesi talimatını verdi” mesajını paylaştı.