Ak Parti'de başkan bilmecesi

Alper Kutay

KADIN Kolları Başkanı eczacı Gülay Özen’in 31 Mart yerel seçimlerinden 12 gün sonra istifasının ardından görev vekaleten Müge Öztekin’e verilmiş, resmi atama yapılmamıştı. Gülay Özen istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Sağlık sorunlarımdan dolayı görevimi bir başka Ak Parti dava sevdalısı arkadaşıma devretmeyi uygun gördüm. Bu maraton yarışında bayrağı daha yukarı taşınması adına görevimden istifa ettim” demişti.

İÇMEN’İN İSTİFASI ŞOK ETKİSİ YARATTI

Öte yandan Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen’in de Kurban Bayramı’na sadece birkaç saat kala görevinden istifa etmesi dikkat çekti. Veda mesajında Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimine tek satır teşekkür etmeyen İçmen’in, “Bilinmesini isterim ki, hiçbir hesap yapmadan, bize öğretilen siyasetin hizmet için mücahitlik tarafı ile ilgilendik. Hiçbir zaman siyasetin ticari kısmında olmadık” sözleri ise dikkat çekti. “Siyasetin ticari kısmında olmadık” diyerek imalı bir paylaşım yapan İçmen’in yerine kimin geleceği belli olmazken, Mustafa Toklu ve ekibinin önümüzdeki hafta içerisinde Gençlik Kolları Başkanlığı için bir isme görev vereceği öğrenildi.