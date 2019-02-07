Ak Parti’de ‘Barcın’ sesleri

Alanya Belediye Meclisi listelerinin İlçe Seçim Kurulu’na verilmesine 9 gün kala, Ak Parti ile MHP’nin kurdukları Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’in de listesi şekillenmeye başladı

Ak Parti’de ‘Barcın’ sesleri
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MHP ile Ak Parti’nin büyük olasılıkla fermuar sistemiyle listeleri birlikte hazırlayacakları konuşulurken, Başkan Yücel’in listesine Alanya’nın tanınmış gençlerinden Feyzi Alaaddinoğlu’nu, Ak Parti’nin ise Fatih Barcın’ı yazacağı iddia ediliyor. Bir önceki Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu döneminde meclis üyeliği yapan Alaaddinoğlu’nun Başkan Yücel’le görüşerek el sıkıştığı ifade edilirken, Alanya’nın tanınmış avukatlarından Fatih Barcın’a da Ak Parti kanadının teklif götürdüğü öğrenildi. İsmi bir dönem Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile birlikte en güçlü İlçe Başkan Adayı olarak geçen Avukat Fatih Barcın’ın Ak Parti kontenjanından listeye girmesine kesin gözüyle bakıldığı da gelen haberler arasında.

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