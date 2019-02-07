Ak Parti’de ‘Barcın’ sesleri

MHP ile Ak Parti’nin büyük olasılıkla fermuar sistemiyle listeleri birlikte hazırlayacakları konuşulurken, Başkan Yücel’in listesine Alanya’nın tanınmış gençlerinden Feyzi Alaaddinoğlu’nu, Ak Parti’nin ise Fatih Barcın’ı yazacağı iddia ediliyor. Bir önceki Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu döneminde meclis üyeliği yapan Alaaddinoğlu’nun Başkan Yücel’le görüşerek el sıkıştığı ifade edilirken, Alanya’nın tanınmış avukatlarından Fatih Barcın’a da Ak Parti kanadının teklif götürdüğü öğrenildi. İsmi bir dönem Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile birlikte en güçlü İlçe Başkan Adayı olarak geçen Avukat Fatih Barcın’ın Ak Parti kontenjanından listeye girmesine kesin gözüyle bakıldığı da gelen haberler arasında.