Ak Parti Yücel’i mi destekleyecek?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası kulislerde konuşulan ittifak senaryolarını paylaştı. Canova, iddialarını şu sözlerle sıraladı: "Üç büyükşehirde mutabakat olduğu kulislerde konuşuluyor. İstanbul'dan Binali Yıldırım, Ankara'dan Mehmet Özhaseki, İzmir'den Nihat Zeybekci'nin aday gösterileceği yönünde beklenti büyük. ‘MHP bu üç büyükşehirde aday çıkarmayarak Ak Parti'ye destek verecek’ deniliyor. Bazı ilçelerde de işbirliği olacak. Mesela ‘Ankara'da Etimesgut ve Polatlı'yı MHP'ye bırakılabilir’ deniliyor. Bir de Alanya'da MHP adayı üzerinden işbirliği olabileceği kulislerde konuşuluyor. Tüm bunlar iki partinin genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki'nin yapacağı çalışmalarda netleşecek. Sadur Durmaz'ın MHP'nin kampı nedeni ile Antalya'ya gitmesinden dolayı görüşmenin hafta başında gerçekleşmesi bekleniyor."

