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AK Parti'yle koalisyona 'sıcak' bakan İYİ Partili Türkkan'a partisinden çok sert tepki

İYİ Parti, AK Parti ile koalisyona 'sıcak' bakan ve '5-6 bakanlık' şartı sunan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında çok sert bir açıklama yayımladı. Partiden yapılan açıklamada, Türkkan'ın ifadelerinin meşru görülemeyecek kadar mühim olduğu vurgulandı.

POLİTİKA 21.11.2019, 15:52
AK Parti'yle koalisyona 'sıcak' bakan İYİ Partili Türkkan'a partisinden çok sert tepki
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İYİ Parti, "AK Parti ile koalisyon yapar mısınız?" sorusuna "Yaparız. Ben söylüyorum yaparız. Öyle MHP gibi otopark, büfe alıp da koalisyon olmaz. En az 5-6 tane sağlam Bakanlık isteriz" şeklinde yanıt veren Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan için sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır" denildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın AK Parti'yle koalisyon yapabilecekleri yönündeki söylemleri gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet kanadının tepkilerinin ardından Türkkan'a bir tepki de kendi partisi İYİ Parti'den geldi. Türkkan hakkında sert ifadeler kullanılan açıklamada, söz konusu ifadelerin meşru görülemeyecek kadar mühim olduğu vurgulandı.

"YANLIŞ VE KABUL EDİLEMEZ"

İşte İYİ Parti'den yapılan o açıklama: "Aziz Milletimiz ve değerli basın mensupları: İYİ Parti, Türkiye'yi yönetmek için yola çıkmış bir siyasi harekettir. Temel amacımız, iyileştirilmiş parlamenter sistem ile Türkiye'yi 21. yüzyılın yarışan ülkeleri arasına katmaktır. *Bu çerçevede Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır. Partimiz seçmenine ve milletine verdiği sözleri, siyasi namusu bilen bir sorumlulukla siyaset yapmaktadır. İyileştirilmiş parlamenter sistem hassasiyetlerimiz, bu kabil siyasi savrulmaları mazur yahut meşru göremeyeceğimiz kadar mühimdir. *Memleketin bugün içinde bulunduğu ağır şartlar, partimizce mevcut iktidarın yönetim beceriksizliği olarak görülmektedir. Partimiz bu yönetim beceriksizliğine son vermek ve ülke yönetimini üstlenmek için mücadele etmektedir. *Sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ilkeleri partimizin ve milletimizin umududur. Bu umudun hiçbir açıklama ile söndürülmesine, değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına müsaade edemeyiz. *Bu, seçmenimize olduğu kadar devletimize ve milletimize olan sorumluluğumuzun da gereğidir.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partinin Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, bir İYİ Partili'nin, "AKP ile işbirliği mi yapıyoruz" şeklindeki sorusuna ilginç bir yanıt vermişti. Türkkan "AK Parti ile koalisyon yapar mısınız? Yaparız. Ben söylüyorum yaparız" demiş ve 'şartlarını' şu şekilde açıklamıştı: "Seçim tarihi 2020 sonunu geçmeyecek, bu bir. İki, parlamenter sisteme hemen döneceğiz. Varsa öyle bir teklifleri hemen getirsinler. Bir de öyle MHP gibi otopark, büfe alıp da koalisyon olmaz. En az 5-6 tane sağlam Bakanlık isteriz."

#AK Parti #koalisyon #İYİ Parti #Lütfü Türkkan
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