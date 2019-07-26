AK Parti'ye sert sözler: Artık Türkiye için sorun üreten bir partidir

CHP'nin yerel yönetim politikalarını belirlemek amacıyla Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştireceği çalıştay başladı. "Martın Sonu Güzel Oldu" sloganının öne çıktığı çalıştay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması ile başladı. Çalıştayda yerel yönetimin beş yılının akıl birliği ile belirleneceğini söyleyen Seyit Torun, bu tarz çalıştayların bundan sonra farklı belediyeler öncülüğünde gerçekleştirileceğini açıkladı.Çalıştay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile devam etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Bizim topraklarda güven duyulan insana özü ve sözü bir insan denir. Bugün Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi siyasete duyulan güven. Güçler ayrılığı olursa devlet güven verir. Ben bir haksızlığa uğradım, mahkeme bana adil davranıyorsa ben o ülkede güven içinde yaşıyorum demektir. Güvensizlik üzerine sağlıklı politikalar inşa edemezsiniz. Bir kişinin sözleri mahkemede, yasama organında kabul görür ve bir sözü ile yürütme harekete geçerse güvensiz bir toplumda yaşanır.

Tek adam rejime geçtikten sonra binde üç büyüme hızı. Dünyada başka ülke var mı? Neden binde üçe düştük, hani önümüzde hiçbir engel kalmamıştı. Millî gelirimizde artış olacaktı, 135 milyar dolar millî gelirimiz düştü. 882 milyon dolardı bir yıl önce.

"VATANDAŞ DİYOR Kİ TL'YE GÜVENMİYORUZ"

Şu gerçeği bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim; eğer bir yılın tek adam maliyeti 135 milyar dolarsa millî gelir açısından bunu düşüneceksin, ben de düşüneceğim. Bizim bunu topluma anlatmamız lazım. Eskiden kişi başı gelir 10 bin 849 dolardı, tek adam rejiminde 9 bin 76 dolara düştü. Boşuna mutfakta yangın var demiyoruz. Yarım kilo et alırken artık gramla alıyoruz.

Gelir dağılımındaki bozukluğu hepimizin anlatması gerekiyor. Türk Lirası değer kaybettiğinde bir propaganda başlamıştı, dolarla yakıldı. Propaganda yapanlar AK Parti'ye oy veren militanlardı. Herkes nakit tasarrufunu dolar bazında yapıyor. TL'ye güven yok olmuş durumda. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyor ki TL'ye güvenmiyoruz. Bunu tetikleyen nedir? Tek adam rejimidir.

Eskiden demokrasi var derdik, yargı bağımsızlığı var derdik; bugün Türkiye'nin itibarı tüm demokratik ülkelerde zedelenmiş durumda. Basın özgürlüğü sıralamasında da geriledi. Hapisteki gazeteci sayısı 134. 134 kişi Türkiye'nin hapsinde. Yargıtay Başkanı'nın açıklaması lazım, 'Yargıya güven yüzde 30'a düştü' dedi.

Yargıya güven kalmadı. TBMM, dünyada millî kurtuluş savaşını yöneten tek meclistir. Bu Meclis'in yetkileri elinden alındı. Kurumların birbirine olan güveninden söz edilebilir mi? Devletin kurumları kendi görevlerini yaparlar. Bu kurumların bağımsızlığına sıcak siyasi müdahale edilmez. Merkez Bankası'nın itibarı sıfırdır."

Cumhuriyet kurulurken yapılan ilk işlerden birisidir Osmanlı'nın borçlarını ödemektir. Türkiye Cumhuriyeti talimat alma noktasına gelmiştir. Londra'daki bir avuç tefecisine Türkiye'nin bütçesi teslim edilmiştir. Ticari kredilere uygulanan faizlerin yüksekliğinden, Türkiye'nin üretimden kopma süreci ile karşı karşıyadır.

Güçlü devlet üreten devlettir. Her alanda üreten devlettir. Her alanda üreten devlet dünyada saygın devlettir. Tek adam rejiminde Türkiye üretimden koparılmaya başlandı. Bu güzel topraklarda tamamını üretip satmamız gerekirken çiftçimiz perişan halde. Tablo geriye doğru gidiyor.

Enflasyon aldı başını gidiyor, bir bakkal dükkânını yönetemeyen kişiye Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesini teslim ettiniz. Eli sıcak sudan soğuk suya değmeyen, el bebek büyüyen birine 'Yoksulluk sorununu çöz ' diyorsunuz, haberi bile yok. Tek adam rejimi hanedanlık rejimidir. Örnek; Türkiye Cumhuriyeti.

"AK PARTİ TÜRKİYE İÇİN SORUN ÜRETEN BİR PARTİYE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Asgari ücretliye yüzde 26 verdiler, yüzde 50 aldılar. Faizlerin yüksekliğinden şikâyet ediyorlar. Bu ekonomik krizde işverenlere gecikme faizi uygulanıyor. 400 milyar dolarla bir avuç kişiyi kurtaracaklar. Çiftçiyi emekliyi kim kurtaracak? Bu saydıklarımın oturup tek adam rejimini düşünmesi lazım.

'Süratle karar alacağız' diyorlardı. Vatandaş yetkiyi verdi, nasıl mücadele edildiği ortada. Sosyete damat 15 paket açıkladı. Her paket açıklandı işsizlik arttı. 8,5 milyona dayandı, 15 paket açıklayan, başarısızlığı tescil edilen kişi koltuğunda oturuyor. Sosyete damadın hiçbir derdi yok.

Karamsar tablo çizdiğimin farkındayım, bu karamsar tablodan birlikte çıkacağız. 2013 yılında kişi başıan gelir 12 bin 400 dolardı. 11. Kalkınma Planı geldi Meclis'e. 2023'te 12 bin 484 dolar olacak. Bu neyi gösteriyor, 10 yılın heba edildiğini gösteriyor. Biz söylesek 'CHP doğruları söylemiyor' denecek. 4 dolar millî gelirde artış var. Tam bir faciadır, yıkım tablosudur. Bu yıkım tablosunu itiraf edenler de kendileridir.

Türkiye bu hale plansızlıkla, israfla geldi. Plansızlık ve israf birleşince savurganlık başladı. İsraf haramdır, bunlara göre helal. İtibar kul hakkı yememektir. İsrafın boyutları felakettir. Devlette liyakat kalmadı."

Dış politika konusunda tek cümle kurmamış insandan büyükelçi mi olur? Yöneticinin kibri devletin temeline dinamit koydu. 'Kimin karnını doyurdun sen?' 8,5 milyon insan işsizken kimin karnını doyuruyorsun? Bu vergiyi nereye harcadın? Havaalanı yaptıkları için övünüyorlar. Kaça yaptıklarını ben bilmiyorum. Kaça yaptılar, bilinmiyor. Şehir hastanelerine kaça yaptınız, bilmiyoruz. AK Parti artık Türkiye için sorun üreten bir partiye dönmüştür.

7 MADDELİK İLKEYİ AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu çalıştayda CHP'nin 7 maddelik yerel yönetimler ilkesini de açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun 'halkçı belediyecilik' olarak adlandırdığı 7 temel ilke, 'ayrımsız hizmet, fakir mahallere pozitif ayrımcılık, şeffaflık, liyakat, adaletle yönetim' başlıklarını içeriyor ve partili belediyelerin bu ilkelere uygun bir yönetim anlayışı sergilemeleri isteniyor.

Yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ettik. Tek başına bizim değil, halkın demokrasiye olan bağlılığının başarısıdır. Biz onlara bir söz verdik, dert anlatmak yetmez. Biz vatandaşı bu girdaptan nasıl kurtaracağız? Çözüm üretme zorunluluğumuz var.

Sorunu sağlıklı tespit etmeden çözüm üretemezsiniz. Bazı temel konularda ortak hareket etmemiz lazım. Bütün belediyelerimiz ortak hedef yürütecekler.

Belediye başkanları için 7 ilke şöyle;

1 – Yönettiğiniz belediyede hemşerilerinizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyiniz. Tüm vatandaşları kucaklayınız…

2 – Hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil, halk için üretiniz. Sizi, bulunduğunuz makama taşıyanın belde halkı olduğunu asla unutmayınız.

3 – Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapınız. Yatırımlarınızda bu mahallelere öncelik veriniz… Hizmet programınızda özellikle engelli – dezavantajlı gruplar ve kadınlar lehine irade ortaya koyunuz…

4 – Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyunuz, ailenin ya da kişinin yoksulluğunu asla teşhir etmeyiniz. Yani halkçılığın temel ilkelerinden olan "sağ elin verdiğini sol el görmeyecek" anlayışına uygun davranınız…

5 – Harcamalarınızı, yatırımlarınızı mali disiplin içerisinde planlayınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete veriniz. Bütçe kullanımlarınızla ilgili olarak belli aralıklarla belde sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendiriniz. Bu aynı zamanda "israfla mücadele" demektir. Hiç kimse unutmasın "kul hakkı" halkçılığın temel ilkelerinden biridir…

6 – Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Halkçılığın bir diğer temel ilkesi olan "işi ehline verme" kuralını, her atamada göz önünde bulundurunuz. Kamu yararına uygun olması şartıyla sizden önce başlatılmış projeleri sürdürünüz…

7 – Belediyeyi "adaletle" yönetiniz… Hakkı, hukuku ve adaleti her ortamda savununuz ve gereğini yapınız. Belediye çalışanlarının özlük haklarını eksiksiz koruyunuz, kimsenin işiyle ve aşıyla uğraşmayınız. Böylece size oy vermeyenlerin dahi size saygı duymasını sağlarsınız…