Ak Parti ve MHP’den Yücel’e tam destek

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 7 Şubat Perşembe günü Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV ekranlarında Seçim Özel 2019 programına katılacak. Duayen Gazeteci, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ve Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorularına yanıt verecek olan Başkan Yücel, ayrıca canlı yayında izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayacak. Öte yandan hafta sonu yoğun bir seçim çalışması yapan Başkan Yücel, Cumhur İttifakı’nın iki kanadı olan Ak Parti ile MHP’nin ilçe başkanları ve ekipleriyle buluştu.

‘31 MART’TA ALANYA KAZANACAK’

Mola Kavşağı’ndaki bir restoranda Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la bir araya gelerek seçim çalışmaları konusunda istişarede bulunan Başkan Yücel, Cumhur İttifakı'nı zaferle sonuçlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Başkan Yücel, "MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve her iki partinin değerli yönetim kurulu üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldik. Kenetlenerek, büyüyerek, güçlenerek Cumhur İttifakı'nı hedefe ulaştıracağız. Beka için milli karar, cumhur için istikrar" dedi.

ALANYALI GENÇLERDEN TAM DESTEK

Öte yandan Alanya siyasetinin efsane ismi, merhum Hayri Doğan’ın oğlu Hüseyin Doğan’ın liderliğini yaptığı “2023 Alanya Platformu” üyesi gençlerle buluşan Başkan Yücel’e tam destek geldi. Türkiye’nin dört bir yanında üniversite eğitimi alan ve tamamlamış Alanyalı gençlerle birlikte seçim süreci ve sonrasına katkı sunmak amacında olduklarını söyleyen Hüseyin Doğan, “Bu noktada Alanya markası için katkı vermeye çalışacağız. Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel’in de gençlerle olan diyalogunu ve demokratik yönetim anlayışını bildiğimiz için kendisinin bize, bizim de kendisine olan desteğimiz sürecektir” dedi.