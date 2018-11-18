Ak Parti Türel'le devam ediyor: 'Erdoğan bizzat aradı'

-Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kıran kırana bir yarışa sahne olması beklenen İstanbul'da ilçe belediye başkanlıkları için, şu ana kadar yaptırılan anketler ve sahada profil araştırmaları ile kendisine sunulan raporların sonuçlarını da baz alarak özel bir çalışma yaptığı öğrenildi. 18'i büyükşehir 48 il belediye başkanından yeniden aday gösterileceklerin sayısı iki elin parmaklarını geçmezken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de aralarında olduğu 4 ilin belediye başkanıyla yola devam edileceği öğrenildi. Bugün yapılan temayül öncesi Ak Parti'de adaylık kulisleri de hareketli. İddialara göre, her il için ayrı ayrı gerçekleştirilen anketlerde vatandaşın yüksek oranda, "değişim" talebinin görülmesi nedeniyle Ak Parti'de mevcut 18'i büyükşehir 48 il belediye başkanından yeniden aday gösterileceklerin sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek. Bu çerçevede Antalya, Gaziantep, Konya ve Bayburt, başkanlarına "devam" denecek iller arasında sayılıyor. Öte yandan edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Menderes Türel’i bizzat arayarak ‘hayırlı olsun’ dediği ve Ak Parti’nin Antalya’da yola Türel’le devam etme kararı aldığı iddia ediliyor.