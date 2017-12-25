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'Ak Parti terörden besleniyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Alanya’da partililerle buluştu

'Ak Parti terörden besleniyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Alanya’da partililerle buluştu

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:47
'Ak Parti terörden besleniyor'
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluştu. Budak'ı İlçe Başkanı Ali Takavüt  karşıladı. Partililerle tokalaşan Budak, basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra soruları yanıtladı. Budak, "Dün bir madde çıktı. 'Darbe girişiminde siviller aktif olarak mücadele ederse ceza almazlar' diyor. Bu devletin devlet olma vasfını yitirmesiyle eşdeğer" dedi. Türkiye'nin karanlık bir süreçten geçtiğini belirten Budak, "Faşist eğilime doğru giden bir iktidar fikir özgürlüğüne, demokrasiye dahi tahammül edemiyor. Terörizmi istediğiniz gibi tanımlanırsınız. Bu madde sadece 15 Temmuz'u baz almamış. 'Devamında da gelebilecek terör hareketleri' demiş. Tek tip elbise konusu da var. Neye göre bu kıyafeti giydireceksiniz? Kişi suçu ispat edilene kadar suçsuzdur. Bu filmi daha önce gördük. Bütün güçleriyle üzerimize yükleniyorlar. Genel başkanımıza olmadık hakaretler ediyorlar. Demokrasinin en güçlü savunucusu CHP'dir. Biz ne genel başkanımızı ne de tek bir üyemizi yediririz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CHPÇetin Osman BudakAlanya
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