Ak Parti tam kadro toplandı

ALPER KUTAY

AK Parti İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen toplantıya, ayağı kırılan Meclis Üyesi Ali Rıza Kayacı dışındaki tüm meclis üyeleri katıldı. Kasım ayının ilk haftası Salı günü yapılacak belediye meclis toplantısı öncesi, gündeme getirilecek konuların müzakere edildiği toplantıda ayrıca Ak Parti’nin yeni üye kayıt projesi de masaya yatırıldı. Alanya’da şu an 30 bin civarında üyelerinin olduğunu söyleyen Mustafa Toklu, “Alanya’nın kırsal dahil 102 mahallesinin tamamında vatandaşlarımıza ulaşarak yeni üye kayıtları yapacağız. Üye sayımızı arttırmak için tam kadro sahaya ineceğiz” dedi.