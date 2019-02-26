Ak Parti tam kadro sahada

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in seçim çalışmalarına destek verirken, teşkilatın tüm kademeleri de cadde cadde, sokak sokak dolaşarak hem Başkan Yücel’e, hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e destek istiyor. Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen bir koldan, Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen bir koldan, Alanya’nın merkez ve kırsal mahallelerine giderek Yücel ve Türel’in broşürlerini vatandaşa vererek 31 Mart günü destek istediklerini ifade ediyorlar. Ak Parti İlçe Teşkilatı’nın dünkü durağı ise Şekerhane ve Güllenpınarı Mahallesi oldu. Esnaf ziyaretleri yapan Ak Partililer, seçim yasaklarının başlayacağı güne kadar gece gündüz çalışacaklarını ifade ettiler.