AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

ÇELİK'İN açıklamalarından satır başları;

RUMLARA KKTC BAYRAĞI YAKMA TEPKİSİ

- "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyettir.

- Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı. Kur'an'ı Kerim'in yakılmasını kınıyoruz.

YILDIZ KENTER'İN VEFATI

-Kendisine rahmet diliyoruz. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK

- Otizmli çocukların dışlanmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bütün bunlar her yönüyle soruşturuldu. Neticesinde bütün tedbirler tekrar alındı.

- İhmali görülen okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı. Bazı velilerin bilinçsizliğinden kaynaklanan sonuçlar varsa bu giderilecektir. Bütün çocuklar bir evrendir. Hiçbiri birbirinden ayrılamaz.

- Bir kere daha bu sosyal ortamların ele alınması gerçekleştirilmiştir ve oradaki sorumlular görevden alınmıştır.

- Trump'a Türkiye'nin tezlerini anlatmıştır. ABD tarafına her zaman söylediğimiz şey. İkili ilişkilerimiz çok daha büyük bir potansiyele sahiptir.

ABD ZİYARETİ

-Müttefikler arasında konuşma dili yaptırım dili olmamalıdır

BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI

-Hiç kimse hayat tarzından dolayı saldırıya uğramamalıdır. En temel prensip budur. Başörtülülere karşı bu sistematik saldırılar bizim bu olayları takip etmemizi gerektirmektedir.

-Bu saldırıların üst üste gelmesi karşısında bir hassasiyet ortaya konması gerekirken bu saldıran kişilerin marjinal olduğuna vurgu yapılıyor.

-Türkiye geçmişte bununla ilgili büyük bedeller ödemiştir. Türkiye bunları geride bırakmıştır. Bunu yapan şahısların gasp faaliyetini icra etmeye çalışan kişiler olduğu açıktır.

Ayrıntılar geliyor...