AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor
ÇELİK'İN açıklamalarından satır başları;
RUMLARA KKTC BAYRAĞI YAKMA TEPKİSİ
- "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyettir.
- Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı. Kur'an'ı Kerim'in yakılmasını kınıyoruz.
YILDIZ KENTER'İN VEFATI
-Kendisine rahmet diliyoruz. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.
OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK
- Otizmli çocukların dışlanmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bütün bunlar her yönüyle soruşturuldu. Neticesinde bütün tedbirler tekrar alındı.
- İhmali görülen okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı. Bazı velilerin bilinçsizliğinden kaynaklanan sonuçlar varsa bu giderilecektir. Bütün çocuklar bir evrendir. Hiçbiri birbirinden ayrılamaz.
- Bir kere daha bu sosyal ortamların ele alınması gerçekleştirilmiştir ve oradaki sorumlular görevden alınmıştır.
- Trump'a Türkiye'nin tezlerini anlatmıştır. ABD tarafına her zaman söylediğimiz şey. İkili ilişkilerimiz çok daha büyük bir potansiyele sahiptir.
ABD ZİYARETİ
-Müttefikler arasında konuşma dili yaptırım dili olmamalıdır
BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI
-Hiç kimse hayat tarzından dolayı saldırıya uğramamalıdır. En temel prensip budur. Başörtülülere karşı bu sistematik saldırılar bizim bu olayları takip etmemizi gerektirmektedir.
-Bu saldırıların üst üste gelmesi karşısında bir hassasiyet ortaya konması gerekirken bu saldıran kişilerin marjinal olduğuna vurgu yapılıyor.
-Türkiye geçmişte bununla ilgili büyük bedeller ödemiştir. Türkiye bunları geride bırakmıştır. Bunu yapan şahısların gasp faaliyetini icra etmeye çalışan kişiler olduğu açıktır.
Ayrıntılar geliyor...
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