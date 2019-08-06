AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin takvimi kısaldı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları;

Türkiye mazlumlara şemsiye olacak bir konumdadır. Müttefiklerimizden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.

İttifak dayanışması temeldir. Dünyanın başka yerlerinde NATO hassasiyetinin altını çizenlerin, Türkiye söz konusu olduğunda bu kaygıları geri plana iten yaklaşımları kabul görmeyecektir.

Müttefiklerimizden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.

Türkiye kendi adımlarını atacak kapasiteye sahiptir.

Güney sınırlarımızda müttefiklerimizle birlikte barış koridoru kurmak istiyoruz.

Esasında Suriye'nin kuzeyindeki bu durumun ulusal bir güvenlik konusu olduğunu herkes kabul ediyor.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT HAZIRLIĞI

Türkiye'nin takviminin kısaldığını söylemeyelim.

CHP, seçim mi var, saf mı sıklaştırıyor gibi basiretsiz bir ifade kullandı. Meseleyi basit bir polemikle geçiştirmeye çalışmak akıllara başka şeyler getiriyor. Suriye konusu gündeme geldiğinde niçin bu kadar stresli açıklamalar yapıyorlar.

Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı.

Milletimiz TSK unsurlarının arkasındadır, desteği bulunmaktadır.

Ortadoğu'da sadece ortadoğu devletleri yok, tüm güçlü devletler bölgede bulunuyor.

Ne zaman bir açılış yapılsa CHP'den aynı polemik geliyor. Bu eserlerin yapılmaması gerektiğini ifade ediyorlar.

Başka bir siyaset üretemiyorlar. Tüm bu süreçlerde Türkiye'ye kazandırılan eserler, yatırım modellerinden hangisi uygunsa ona göre hayata geçirildi. Şayet bu projeleri onların savunduğu gibi yapsaydık, yap-işlet-devret gibi modelleri kullanmasaydık, birçok şeye imza atamayacaktık.

Uzun mesafelerin çok kısa zamanda yüründüğünü görüyoruz. Bu yatırım modellerinin kullanması ile elde edilen birikimlerdir.

Teksas'ta bir saldırı geldi. ABD'de hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda'daki saldırganın ideoloji arasında bu kadar güçlü bir bağ çıkmasına dikkat edilmelidir.

Aşırı sağcılığın, beyaz ırkçılığın nelere yol açtığı görülmektedir. Yeni Zelanda'daki saldırıya ses çıkarmayanlar, bugün Teksas saldırısı ile beyaz ırkçılık karşıtı söylemlerini duyuyoruz. İslam düşmanlığı insanlığa düşmanlıktır.

Türkiye'nin ekseni Ankara'dır. Geçmişte Ortadoğu ve Asya'ya olan yakın ilgimizi Türkiye'de eksen kaybı var diyorlardı. Dünya artık eski sabit eksenlerde dönmüyor. Bundan 5 yıl önce aklımıza gelmeyecek konular gündem oluyor. Dünyanın bilinen ittifaklarının çatladığını net olarak görüyoruz.

Asya ile kadim ilişkilerimiz bulunmakta. Yeniden Asya demek ilişkilerin sıkılaştırılması demektir.

Bütün coğrafyalarda var olmaya özel bir önem vermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Çin'e Japonya'ya ziyaretleri oldu. Var olan ilişkilerin boyutlandırılması için daha yoğunlaşılan siyasetlerin oluşturulduğunu göreceğiz.

Sosyal medyada çok fazla yalan haber üretiliyor. Bütün mazlumlara kucak açtık. Türkiye'nin bir göç krizi yoktur.

KAZ DAĞLARI İLE İLGİLİ İDDİALAR

Kaz Dağları, yada çevre ile ilgili çok yüksek hassasiyete sahibiz. Biz çevre konularında her zaman gündemi yakından takip eden ve gerekli hasassiyeti gösteren bir siyasi partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeşil medeniyeti dediği ve önem verdiği ağaçlandırma meselesi bizim en önemli meselelerimizdendir.

Bu madem Kaz Dağları'nda olduğu haberi doğru değildir. Olan yer Kaz Dağları değildir. Orada pek çok maden var. Orada pek çok kesilen ağaç olmuş. Orada kesilen ağaç kadar başka yere pek çok fidan dikilmiştir. Buradaki işlem bitince ağaçlandırması tekrar gerçekleştirilecektir.