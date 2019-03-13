AK Parti, sosyal medyada milyonlara ulaştı

AK Parti tarafından 31 Mart yerel seçimleri için hazırlanan 17 reklam filmi, sadece Facebook'ta 42 milyon kez izlendi.

AK Parti, sosyal medyada milyonlara ulaştı
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31 Mart yerel seçimlerine  çevreci bir seçim kampanyasıyla hazırlanan Ak Parti tarafından artık reklam filmleri yalnızca televizyon ekranlarında değil dijital dünyada da seçmenlere  ulaştırılıyor.  Sosyal medyada da seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti,  bugüne kadar 17 reklam filmini Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube üzerinden  seçmenleriyle paylaştı. Bu sayede sosyal medya kullanıcıları, hesaplarından  beğendikleri reklam filmlerini paylaşabildi. AK Parti tarafından hazırlanan reklam filmleri, bugüne kadar sadece  Facebook'ta 41 milyon kez izlendi.

EN ÇOK BEĞENİYİ BUZ HOKEYİ TAKIMININ ÖYKÜSÜ ALDI

Sosyal medyada en çok izlenen filmler "Bir işi gönülden yaparsan,  gönüller kazanırsın" başlığıyla yayınlanan klipler oldu. Bu başlık altında yayınlanan, aralarında madde bağımlılığından  kurtulanların da bulunduğu gençlerden kurulan Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi  takımının başarı hikayesinin anlatıldığı video klip, Facebook'ta en çok izlenen  reklam filmi oldu. Seçim çalışması kapsamında hazırlanan video klip, Facebook'ta 6 milyon  865 bin kez izlendi. Facebook'ta en çok paylaşılan diğer bir reklam filmi ise Türkiye'nin  ilk milli askeri turbo dizel motoru PD170'nin yapım hikayesinin anlatıldığı  reklam filmi oldu. AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında 31 Mart yerel seçimlerine  kadar yeni reklam filmlerini seçmenleriyle paylaşması bekleniyor.

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