AK Parti, sosyal medyada milyonlara ulaştı

31 Mart yerel seçimlerine çevreci bir seçim kampanyasıyla hazırlanan Ak Parti tarafından artık reklam filmleri yalnızca televizyon ekranlarında değil dijital dünyada da seçmenlere ulaştırılıyor. Sosyal medyada da seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti, bugüne kadar 17 reklam filmini Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube üzerinden seçmenleriyle paylaştı. Bu sayede sosyal medya kullanıcıları, hesaplarından beğendikleri reklam filmlerini paylaşabildi. AK Parti tarafından hazırlanan reklam filmleri, bugüne kadar sadece Facebook'ta 41 milyon kez izlendi.

EN ÇOK BEĞENİYİ BUZ HOKEYİ TAKIMININ ÖYKÜSÜ ALDI

Sosyal medyada en çok izlenen filmler "Bir işi gönülden yaparsan, gönüller kazanırsın" başlığıyla yayınlanan klipler oldu. Bu başlık altında yayınlanan, aralarında madde bağımlılığından kurtulanların da bulunduğu gençlerden kurulan Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi takımının başarı hikayesinin anlatıldığı video klip, Facebook'ta en çok izlenen reklam filmi oldu. Seçim çalışması kapsamında hazırlanan video klip, Facebook'ta 6 milyon 865 bin kez izlendi. Facebook'ta en çok paylaşılan diğer bir reklam filmi ise Türkiye'nin ilk milli askeri turbo dizel motoru PD170'nin yapım hikayesinin anlatıldığı reklam filmi oldu. AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında 31 Mart yerel seçimlerine kadar yeni reklam filmlerini seçmenleriyle paylaşması bekleniyor.