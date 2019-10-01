AK Parti Serik İlçe Başkanı istifa etti

AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yazılı basın açıklaması yapan Hasan Kozan, "2013 yılı Kasım ayında vekaleten üstlendiğim, sonrasında Genel Merkezimizce asaleten atandığım, devamında 2014 yılında 5. ve 2017 yılında 6. olağan kongrelerinde genel merkezimiz takdiri ve kıymetli delegelerimiz onayıyla yaklaşık 6 yıldır AK Parti Serik İlçe Başkanlığı görevini yürüttüm. Görevde olduğum dönemde, 2 belediye, 4 milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, 1 referandum ve aynı dönemde 15 Temmuz hain darbe girişimi dönemini yaşadık. Bu seçimlerde, Sayın Bakanımız, il başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla 66 mahallemizde önemli çalışmalar yaptık, yapmaya gayret ettik. Maddi manevi birçok fedakarlıkları yaptığımız, yaptığım, eksiğiyle fazlasıyla önemli bir dönemi geride bıraktık. Önümüzde, 2023 hedeflerine doğru her kongrede olduğu gibi partimizin 7. olağan kongre yenilenme dönemi var. Şahsım adına özellikle sağlıkla ilgili sebeplerim ve işlerimin aksaklığı nedenleriyle kongre sürecimizin başladığı ekim ayı öncesinde, yaklaşık 6 yıldır onurla yürüttüğüm ilçe başkanlığı görevimden istifaen ayrılıyorum" ifadelerine yer verdi. Hasan Kozan, açıklamasında şunları kaydetti: "Bu görevde hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Bakanımıza, il başkanlarımıza, milletvekillerimize, başkanlarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarıma, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla yönetimlerimize, tüm gönüldaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman neferi olmaktan onur duyduğum AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda olacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ayrıca zaman zaman siyasetin olağan akışı içerisinde eğer kalp kırmışsam haklarını helal etmelerini diler, saygılar sunarım." 2016 yılından bu yana görevi yürüten Hasan Kozan'dan boşalan göreve 7. olağan kongre dönemine kadar genel merkezden görevlendirme yapılacağı öğrenildi.