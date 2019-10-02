AK Parti Serik'e Karabay getirildi

AK Parti Serik İlçe Teşkilatı'nın haftalık yönetim Kurulu toplantısında Hasan Kozan'dan boşalan ilçe başkanlığı görevine Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı Ali Karabay'ın vekalaten görevlendirilmesi kararlaştırıldı. İlçe Başkan vekili Ali Karabay, "6 yıldır bu görevi yürüten Hasan Kozan'a teşekkür ederim. İlçe teşkilatı olarak 2023 hedefleri doğrultusunda hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.