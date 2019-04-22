Ak Parti seçim kampına giriyor: İl Başkanı Taş da katılıyor

Ak Parti'nin Kızılcahamam'da 26-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği kampta 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonuçları derinlemesine ele alınacak. Milletvekilleri, il, ilçe belediye başkanları ve il başkanlarının katılacağı kamp öncesi, Ak Parti'nin HDP'den aldığı Ağrı, Şırnak ve Bitlis dahil 40 belediye özel bir rapor haline getirilecek.

Ak Parti seçim kampına giriyor: İl Başkanı Taş da katılıyor
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ALPER KUTAY

KAMPA Antalya’da seçim kaybeden ekibin başında olduğu için topun ağzında olduğu iddia edilen Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da katılacak. İl başkanlıkları ve partinin yetkili organları kamp için rapor hazırlamaya başladı. Bu raporlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve kampta raporlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Ak Parti'nin 31 Mart seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde oyunu artırarak Şırnak, Ağrı ve Bitlis ve 37 ilçe ve belde belediyesini HDP'den alması özel bir rapor haline getirilecek ve Kızılcahamam kampında değerlendirilecek. Hazırlanan raporda bölgede oy artışı ve kazanılan belediyeler tek tek ifade edilecek. Özellikle hendek terörü sonrasında başlatılan operasyonlar ve belediye başkanlarının yerine atanan kayyumların çalışmalarının seçim sonuçlarına etkisi değerlendirilecek. Kayyum olarak atandıktan sonra aday olan ve seçimi kazanan isimlerin gerçekleştirdikleri hizmetlerin özeti de bu rapor içerisinde bulunacak.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 14:04
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