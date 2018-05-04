Ak Parti'nin temayülünde Alanya faktörü

Haber: Alper KUTAY

PERŞEMBE günü Alanya Öğretmenevi'nde 600 kişinin katıldığı bir toplantıda neden aday adayı olduğunu anlatan Güney, Ak Parti'de uzun yıllar ilçe başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yerel seçimleri sürecinde görevinden istifa edip önce Alanya Belediye Başkan Aday Adayı, aday gösterilmeyince bu kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in isteğiyle Alanya Koordinatörü olarak mesaiye başlamıştı. İçişleri Bakanlığı kararıyla bu görevine 9 Mart tarihi itibariyle veda eden Güney, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun Gençlik Kolları Başkanı olduğu dönemde Ak Parti İlçe Başkanlığı koltuğunda oturan isimdi. Nurettin Uludağ, kapanan Emişbeleni Belediyesi'nde başkanlık görevinden sonra Büyükşehir Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmış ve yaptığı çalışmalarla bölge halkının sempatisini kazanana isim olmuştu. İl Genel Meclisi üyeliğinin ardından Ak Parti İlçe Başkan Aday Adayı olan, 2016'nın Ocak ayından bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Genel Direktörü olarak görev üstlenen Necati Yıldırım da özellikle İl Genel Meclisi döneminde kırsala getirdiği hizmetlerle kırsal kesimin en sevdiği isimlerin başında geliyordu. Alanya'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan ve Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı olarak Alanya ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden Ömer Kocaman'ın da temayülde şansının yüksek olduğu gelen haberler arasında.