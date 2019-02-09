Ak Parti'nin Muratpaşa adayı Enç'ten 55 proje vaadi

AK Parti'nin Muratpaşa Belediye başkan adayı Gökcen Özdoğan Enç, bir otelde proje tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. 'Sen kazanacaksın, Muratpaşa kazanacak' sloganıyla sahneye çıkan Enç, Muratpaşa'da kentlilik bilincinin yüksek bir toplum olması için kentteki sosyo- kültürel ve sanatsal yaşamın zenginleştirilmesi ve aktif kentsel yaşama bölgedeki tüm kesimlerin katılımının sağlanmasının ön koşul olduğunu söyledi.

NASIL BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI?

Bölgede yaşayan vatandaşların kent konforunu sağlamaları gerektiğini belirten Enç, Muratpaşa'yı emanet olarak gördüklerini, bu emanet verilirse de emanete asla ihanet etmeyeceklerini söyledi. Enç, "Şehir planlarımızı kamu yararı gözeterek ve elbette adaletli bir şekilde yapacağız. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine karşıyız. Mülkiyet sorunlarını çözmek öncelikli hedeflerimizden olacak. Altyapı ve ulaşım konusunda Büyükşehir'imizin de destekleriyle farklı projeler gerçekleştireceğiz. Doğalgaz, enerji, iletişim hatlarıyla ilgili sıkıntı kalmayacak. Kentsel dönüşüm projelerinde makyajlama değil, ada bazlı uygulamalara destek vereceğiz. Muratpaşa'nın kendi coğrafyasına, iklimine, tarihi ve insani dokusuna uygun asıl karakterini koruyan projeler üreteceğiz" dedi.

MURATPAŞA'YI SİZ YÖNETECEKSİNİZ

Günlük hayatı kolaylaştıran enerji ve zaman tasarrufu sağlayan teknolojinin tüm imkanlarını Muratpaşa için seferber edeceklerini dile getiren Enç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yaşayan Muratpaşa için, nefes alan Muratpaşa için canlı cansız tüm unsurları koruyacağız. Sosyal belediyecilik anlayışının tüm dezavantajlı kesime ulaşmasını sağlayacağız. Bireysel ve takım sporlarının başarılı bir şekilde yapılabilmesi için ortak alanlar oluşturup kulüpleşme mantığını yerleştireceğiz. Amatör sporları destekleyeceğiz. Muratpaşa'mızın geleceğini ilgilendiren kararlar alırken tüm kent dinamiklerinin görüşlerini alacağız ve uygulayacağız. Belediye bütçesinden harcanan her kör kuruşun hesabını bize siz soracaksınız. Tüm harcamalarımız şeffaf, denetlenebilir olacak. Vicdanlarımızı rahatsız eden hiçbir iş ve işlem yapmayacağız. Muratpaşa'yı siz yöneteceksiniz, biz size yardımcı olacağız."

TÜREL'DEN ENÇ'E DESTEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Enç'in kazanması durumunda Muratpaşa'nın kazanacağını söyledi. Sözlerinin sağlam olduğunu belirten Türel, 55 projenin 2024'e kadar tamamlanacağına inandığını kaydetti. Projelerin muhteşem olduğunu dile getiren Türel, rakiplerin proje vaatlerinin balon gibi uçtuğunu söyledi. Türel, "Adaylar değil projeler yarışsın. Antalya siyasetin kısır döngüsü içinde vakit kaybetmeyecek kadar güzel bir şehir. Bize düşen Antalya'yı dünyanın en güzel şehri yapmaktır. Gökcen hanım, evimizin kızı gibi gönüllere hitap etti. Kadın haklarına dair nutuk atanların iş uygulamaya geldiğinde sıfır çektiğini görüyoruz. 3 kadın adayımızla Antalya'da tarih yazacağız" dedi.

İL BAŞKANI TAŞ: TÜRKİYE KONUŞACAK

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş 31 Mart'ta hem büyükşehiri, hem de Muratpaşa'yı kazanarak tüm Türkiye'nin Muratpaşa'yı konuşacağını söyledi. Taş, "Buna inanıyoruz, 380 bin seçmenin oyuna talibiz. Muratpaşa daha iyi bir yönetim anlayışını hak ediyor. Bugüne kadar Muratpaşa'da yapılan bir yatırım yok" dedi.