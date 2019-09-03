AK Parti'nin etkili isminden ihraç yorumu: Bunu yapmamaları yanlıştı

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti MYK toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmesine ilişkin, "Başka arkadaşlar da başka parti kurma çalışmaları içerisinde. Onlar istifa ettiler. Parti kurma çalışmalarını yürütüyorlar. Bu arkadaşlarımızın istifa etmemiş olmaları bana göre kendileri açısından yanlıştı" dedi.Şahin, Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikasının Korel Termal Otel'de düzenlenen toplantısına katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ŞAHİN: BANA GÖRE İSTİFA ETMEMELERİ YANLIŞTI

Şahin, gazetecilerin, AK Parti MYK toplantısında, Davutoğlu, Özdağ, Üstün ve Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmesine ilişkin sorusu üzerine, bu kişilerin zaten parti kurma çalışmaları içerisinde olduklarını her seferinde söylediklerini anlattı.Söz konusu isimlerin, parti kurma kararı verdikten sonra AK Parti ile üyelik ilişkisinin devam etmesinin son derece yanlış olacağını dile getiren Şahin, "Nitekim yine başka arkadaşlar da başka parti kurma çalışmaları içerisinde. Onlar istifa ettiler. Parti kurma çalışmalarını yürütüyorlar. Bu arkadaşlarımızın istifa etmemiş olmaları bana göre kendileri açısından yanlıştı" dedi.

"KEŞKE BÖYLE BİR KARAR ALINMAMIŞ OLSAYDI"

"Keşke böyle bir ihraç kararı alınmamış olsaydı" diyen Şahin, "Mesela sayın Davutoğlu, genel başkan iken, altında imzası bulunan, parti aleyhine konuştuğu ve gelişi güzel ifadelerde bulunduğu için kaç kişinin ihracına karar vermiştir? Bu kararların altında sayın Davutoğlu'nun imzası vardır. Parti disiplinine uygun davranmadığı ve parti aleyhinde konuştuğu için birçok arkadaşın ihracını ilgili kurul kabul etmiş, altında da sayın Davutoğlu'nun imzası vardır. Dolayısıyla işin başındayken farklı, sadece üyeyken farklı davranmak profesörlük ünvanına erişmiş olan bir kişiye yakışmaz diye değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'da, "Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullanmış, bunun akabinde AK Parti MYK toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.