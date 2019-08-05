AK Parti'nin ağır topu: Bu partilerin kurulması CHP'yi iktidara taşır
AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Burhan Kuzu, yeni parti kuracakları iddia edilen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na "geri dönün" çağrısı yaparak bu partilerin kurulmasının CHP'yi iktidara taşıyacağını söyledi.
AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında bulunan ve 4 dönem üst üste milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, yeni parti kuracakları iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Bakan Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "geri dönün" çağrısını yineledi. Kuzu, kurulacak bu partilerin CHP'yi de iktidara taşıyacağını sözlerine ekledi.Burhan Kuzu, Onuncu Köy'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı. Üç isme de tepki gösteren Kuzu, "Bu partilerin kurulması CHP'yi iktidara taşır. Bu millette bunu görecek. Bu partileri daha çok sol kanallar pohpohluyor. Ben bunu böyle görüyorum. Bu CHP'nin işine yarar." ifadelerini kullandı.
"GELİN BERABER ÇALIŞALIM"
"Biz onlara çağrıda bulunduk" açıklamasında bulunan Burhan Kuzu, "Gelin beraber çalışalım. Bizim de hatamız olabilir, insan hâli gayet doğaldır. Bir sıkıntı varsa gelin birlikte sil baştan yapalım." ifadelerini kullandı.
BAŞARIDA ERDOĞAN'IN PAYINI VURGULADI
Yeni parti kuracağı iddia edilen Gül, Davutoğlu ve Babacan'ın bugünkü konumlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde geldiğini ifade eden Kuzu, "Hiçbiri müstakilen gelemezler. Parti kursunlar gelsinler bakalım. Gelebiliyorlar mı?" dedi.
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