AK Parti'nin adayı Seyit Onbaşı'nın adını unuttu: Çavuşun adı neydi ya

AK Partili Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, seçim konuşması sırasında dikkat çeken bir gafa imza attı. Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'nın adını unutan Güler, yardımcısına "Çavuşun adı neydi ya" şeklinde sordu. Cumhur İttifakı'nın AK Partili Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler seçim kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın adını unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

"TARİHTE SEYİT ÇAVUŞLAR VAR"

Güler, propaganda konuşması yaparken şehitlerin isimlerini saymaya başladı. Güler, Ömer Halisdemir'den bahsetti ardından kısa süre sessizlik oldu. Yardımcısına dönen Güler, "Çavuşun adı neydi ya" diye sordu. Yardımcısının hatırlatması üzerine "Tarihte Seyit çavuşlar var" diyerek devam etti.