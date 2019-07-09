AK Parti'nin 2 numaralı isminden "Ali Babacan" çıkışı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 18 yıl sonra kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın yeni parti girişimlerini değerlendirdi.Kurtulmuş, ayrılığın partiye zarar vermeyeceğini vurgulayarak "İsteyen, istediği partiyi kurabilir" diye konuştu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, Babacan'ın istifa ve yeni parti hamlesini yorumlayarak "Kendi tercihidir, saygı duyarız. AK Parti'den ayrılık, partiye zarar vermez. İsteyen, istediği partiyi kurabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, dün kurucusu olduğu AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmişti. Ali Babacan, "Kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demişti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bu girişimi "Muhalefet açısından oldukça avantajlı bir iklimde seçimi gerçekleştirdik. Eğer böyle bir iklimde Türkiye genelinde yüzde 52, İstanbul'da ise yüzde 45 oy alıyorsak bu siyasette doldurulacak bir boşluğun olmadığını gösterir. Onun için Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok…" diye değerlendirmişti.