AK Parti'li vekilden flaş itiraf

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir değerlendirme yaptı. Yeneroğlu'nun değerlendirmesi aynen şöyle:

"Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik Samimî öz eleştiri yaparak yeniden ümit olabiliriz. Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız.

Benim de bir Türkiye hayalim var. Herkesin ayağının yere bastığı, beğenmediğimiz düşüncelerin öfke veya şiddet ile bastırılmadığı, toplumsal farklılığın zenginlik kabul edildiği, Türkiye'nin refahının çok seslilikte görüldüğü ve karşılıklı tahammülsüzlüğün aşıldığı bir Türkiye.

Karşılıklı olarak bizi endişelendirmesi gereken bizim gibi düşünmeyenler, inanmayanlar veya yaşamak istemeyenler değil,

korkularımızın öz güvenimizi aşmış olması ve birbirimizi ezerek yol alabileceğimiz zannı.. Hayallerini yurt dışında kuran gençler gerçeği bizi endişelendirsin."

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 22:16