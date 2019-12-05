Ak Parti kongre için kolları sıvadı

TOKLU, “Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak kongre sürecimizi resmi olarak başlattık. Yarından itibaren önümüzdeki hafta sonuna kadar delege seçimlerimizi belirlediğimiz gün ve tarihlerde üyelerimize duyurarak gerçekleştireceğiz. Alanya’nın 102 mahallesindeki delegelerimizi demokrasi gereği sandık koyarak belirleyeceğiz. Delege seçimlerini şeffaf bir şekilde gerçekleştireceğiz. Alanya’da 400 normal, 25 de doğal delege var. Partimizin tüm kesimlerini kucaklayacak bir delege listesinin oluşturulmasıyla birlikte seçimlerimizi gerçekleştirip 2020 yılı içerisinde de kongremizi yapıp süreci tamamlayacağız. Amacımız delege seçiminden itibaren parti tabanını kucaklayacak delege listesini oluşturmak ve kongrede üyelerimizin huzuruna çıkarmak” dedi.