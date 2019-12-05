Ak Parti kongre için kolları sıvadı
Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, kongre sürecinin resmi olarak başladığını açıkladı
TOKLU, “Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak kongre sürecimizi resmi olarak başlattık. Yarından itibaren önümüzdeki hafta sonuna kadar delege seçimlerimizi belirlediğimiz gün ve tarihlerde üyelerimize duyurarak gerçekleştireceğiz. Alanya’nın 102 mahallesindeki delegelerimizi demokrasi gereği sandık koyarak belirleyeceğiz. Delege seçimlerini şeffaf bir şekilde gerçekleştireceğiz. Alanya’da 400 normal, 25 de doğal delege var. Partimizin tüm kesimlerini kucaklayacak bir delege listesinin oluşturulmasıyla birlikte seçimlerimizi gerçekleştirip 2020 yılı içerisinde de kongremizi yapıp süreci tamamlayacağız. Amacımız delege seçiminden itibaren parti tabanını kucaklayacak delege listesini oluşturmak ve kongrede üyelerimizin huzuruna çıkarmak” dedi.
Alanya'da yeni belediye hizmet binasının akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|06:23
|Güneş
|07:48
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|43
|2. Leicester City
|15
|35
|3. Man City
|15
|32
|4. Chelsea
|15
|29
|5. Wolverhampton
|15
|23
|6. M. United
|15
|21
|7. Crystal Palace
|15
|21
|8. Tottenham
|15
|20
|9. Sheffield United
|14
|19
|10. Arsenal
|14
|19
|11. Burnley
|15
|18
|12. Bournemouth
|15
|16
|13. West Ham
|15
|16
|14. Newcastle
|14
|16
|15. Aston Villa
|15
|15
|16. Brighton
|14
|15
|17. Southampton
|15
|15
|18. Everton
|15
|14
|19. Norwich City
|15
|11
|20. Watford
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6