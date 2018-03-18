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'Ak Parti kayaya toslayacak': Bunu söyleyen öyle bir isim ki...

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Akben yazısında , “Parti bu hızla irtifa kaybetmeye devam ederse sanırım önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak” ifadesini kullandı

'Ak Parti kayaya toslayacak': Bunu söyleyen öyle bir isim ki...

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Akben yazısında , “Parti bu hızla irtifa kaybetmeye devam ederse sanırım önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak” ifadesini kullandı

18 Mart 2018 Pazar 14:33
'Ak Parti kayaya toslayacak': Bunu söyleyen öyle bir isim ki...
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ALİ Akben, bugünkü köşesinde seçimlere ilişkin AK Parti’ye dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte Ali Akben'in o yazısından ilgili bölüm;

“TEDBİRDE GECİKME DEVAM ETTİKÇE PARTİ KAN KAYBEDİYOR”

“Zaten okuyan, dinleyen de yok. Ama olsun halkın içinden bir kişi olarak bu satırları yazmayı bir görev addediyorum. Siyaset bilimci veya sosyal bilimci değilim. Ancak halkımızın nabzını tutacak kadar halkımızla iç içe olan bir vatandaşım. Bizi teğet geçen 2008 dünya ekonomik krizinde bir holding patronu ‘CEO’su profesyonel olan firmaların bir kısmı battı. Biz holdingimizin patronu olarak bu süreci ciddi bir kriz yaşamadan atlattık’ demişti. Demem o ki, halkımızın nabzını ofisimde, vapurda, metroda, Marmaray vs. gibi farklı yerlerde tutmaya çalışıyorum. Parti yöneticilerimiz elbette bazı gerçekleri benden daha net görüyor olabilirler. Ancak tedbirde gecikme devam ettikçe parti kan kaybediyor.”

“BELEDİYE SEÇİMLERİNDE AK PARTİYE REY VERMEYECEĞİM”

Ali Akben, “Kayıp telafi edici plan ve program daha fazla ötelenmemeli” diyerek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Mal bulmuş mağribiler, sonradan görme zenginleşmiş asalaklar, üst bürokraside makam ve koltuğundan emin olan garanticiler yağcılar yoğurtçular, yerel yönetimleri çiftlikleri sanan aymazlar derhal bertaraf edilmeli.

"ÖNÜMÜZDEKİ YEREL SEÇİMLERDE KAYAYA TOSLAYACAK"

Parti bu hızla irtifa kaybetmeye devam ederse sanırım önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak. Bir kişinin ağzından değil çok kişinin ağzından aynı şeyi işitiyorum. Reis baş tacımız elbette, başkanımız o. Ama belediye seçimlerinde AK Partiye rey vermeyeceğim. Böyle başlayan cümleler bugün sağda solda çok rağbette görüyor.

Böyle bir sonuç elbette beni üzer. Ancak son pişmanlığın fayda vermeyeceği bir güne bu günden hazırlanılmalı. Ülkemiz ve insanımız elbette daha iyisine layık.”

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