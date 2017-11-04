AK Parti iktidarı 15 yaşında! Erdoğan'dan özel paylaşım

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 15. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında " AK Parti 15 yıl sonra bugün de aynı aşkla, milletimizin teveccühü ile Türkiye için çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"MİLLETE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

İşte Erdoğan'ın 15'ini yılla ilgili attığı tweet'ler:

15 yıl önce bugün, "Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. AK Parti 15 yıl sonra bugün de aynı aşkla, milletimizin teveccühü ile, Türkiye için çalışmaya devam ediyor.

2002 YILINDAN BERİ İKTİDARDA

3 Kasım 2002 günü yapılan erken genel seçimde AK Parti oyların yüzde 34,28'ini almış, mesliste elde ettiği 363 sandalyeyle tek başına iktidar olmuştu. O günden sonra 7 Haziran 2016 seçimleri hariç girdiği tüm genel seçimlerde tek başına iktidar oldu..