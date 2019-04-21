Ak Parti heyetinden Tütüncü’ye ziyaret

GEÇTİĞİMİZ günlerde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘hayırlı olsun’ ziyaretinin ardından, Ak Parti Antalya milletvekilleri de Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete Ak Parti Antalya milletvekili Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Sena Nur Çelik, Atay Uslu, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı. Ak Parti Antalya milletvekilleri, Tütüncü’ye ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak, başarılı çalışmalarından dolayı kendisini kutladılar. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gönül belediyeciliği ile çıktıkları yolda kendilerini yalnız bırakmayan Kepezlilere bir kez daha teşekkür ederek, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını ve Kepez’e 123 vizyon proje kazandıracaklarını söyledi.