AK Parti Grubu'nda seçim günü

AK Parti TBMM Grup Toplantısında seçim yapılacak. AK Parti TBMM Grubu bugün, Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak.
AA'nın haberine göre; Yıldırım'ın konuşmasının ardından basına kapalı toplantıya geçilecek. Bu bölümde seçim yapılacak.
TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti'ye düşen üyelikler, beş AK Parti Grup Başkanvekilliği, on beş Grup Yönetim Kurulu, iki Denetçi ve beş Disiplin Kurulu üyeliklerinin seçimi gerçekleştirilecek.
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