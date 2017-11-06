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AK Parti, Gökçek'in boşalan koltuğu için adayını açıkladı

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu

AK Parti, Gökçek'in boşalan koltuğu için adayını açıkladı

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu

06 Kasım 2017 Pazartesi 14:08
AK Parti, Gökçek'in boşalan koltuğu için adayını açıkladı
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ANKARA'DA  Melih Gökçek'in istifasını açıklamasının ardından yeni başkan bugün belli oluyor.  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya,  AK Parti'nin  Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının  Sincan Belediye Başkanı  Mustafa Tuna olduğunu açıkladı.

TAMAYÜL YOKLAMASINDA İSMİ GEÇİYORDU

AK Parti'de geçen cumartesi günü gerçekleşen tamayül yoklamasında  Mustafa Tuna ile birlikte Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin adı öne çıkmıştı.

CHP VE MHP ADAY GÖSTERMEYECEK

AK Parti'nin adayı olan Tuna, bugün Belediye Meclisinde oylanacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimde başkanın seçilmesi için ilk iki turda, salt çoğunluk, yani 94 oy aranacak. Belediye meclisinde  AK Parti'nin sandalye sayısı 100. Bu sayı, başkanın ikinci tura kalmadan seçilmesine yetiyor. CHP ve MHP ise aday çıkarmayacak.

BELEDİYE MECLİSİNDE AK PARTİ'NİN 100 KOLTUĞU VAR

Belediye meclisinde,  AK Parti'nin 100, CHP'nin 21, MHP'nin 15, bağımsız 3 ve BBP'nin ise 1 sandalyesi bulunuyor.

GÖKÇEK'İN YERİNE ALİ İHSAN ÖLMEZ VEKALET EDİYORDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 28 Ekim'de istifasını açıklayan  Melih Gökçek'in yerine Ali İhsan Ölmez vekalet ediyordu.
MUSTAFA TUNA KİMDİR?

Mustafa Tuna, 1957 yılında  Sivas'ın  Şarkışla ilçesinde doğdu. 1980 yılında  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Mühendis ünvanını alan Tuna, 1982-1983 yılları arasında eğitim için  ABD'de bulundu. Akademik gereklilikleri yerine getireren "Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyet İndeksi ve Debi - Maliyet İlişkileri" konusundaki tez çalışmasını tamamladı. Tezinin ardından kendisine İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 1995 yılında Doktor Yüksek Mühendis unvanı verilmiştir.

1998 yılında Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalı'nda Üniversitelerarası Kurul tarafından "Doçent" ünvanını elde eden  Mustafa Tuna, özel sektör çalışmalarıyla birlikte çevre teknolojisi, altyapı planlaması ve mühendislik ekonomisi alanlarında da akademik çalışmalarını sürdürdü.
Yaptığı ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar nedeniyle kendisine TÜBİTAK tarafından "Yayın Teşvik Ödülü" verilmiştir.

29 Mart 2009 yılında  Ankara  Sincan Belediye Başkanı olarak seçilen  Mustafa Tuna, 2014 yerel seçimlerinde bir kere daha  Sincan Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

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