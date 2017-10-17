AK Parti Gençlik Kolları Manavgat’ta üye standı açtı

AK Parti Manavgat Gençlik Kolları ‘Hedef 500 Bin üye’ projesi kapsamında Antalya Caddesi Ziraat Bankası karşısında stand açarak üye kaydına başladı. Vatandaşların istek ve önerilerini dinleyip partiye gönüllü üye olmak isteyen vatandaşların üyelik işlemlerini gerçekleştiren Gençlik Kolları’nın çalışmayı rutin bir şekilde devam ettireceği belirtildi. AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş, “İl Başkanımız Rıza Sümer’in geçtiğimiz yıl başlattığı ’Hedef 500 Bin Üye’ projesi kapsamında önceki dönemimizde de üye standı çalışmaları yapıyorduk. Tüm Antalya genelinde süren bu çalışmalarla Antalya’da üye sayımız 300 bine yaklaştı. İnşallah İl Başkanımızın projesiyle bu rakamı 500 bine ulaştıracağız. Yeni dönemde de bu çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek. Gençlik Kolları Teşkilatımızla vatandaşlarımızın kalabalık olduğu alanlarda üye stantları kuracağız. Bu vesile ile partimize üye olmak isteyen vatandaşlarımızın üyelik işlemlerini yapıyoruz” dedi.