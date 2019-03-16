Ak Parti eski yöneticilerinden Yücel’e tam destek

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Teşkilatı eski Başkanlarından Mustafa Berberoğlu ve yönetimi ile Arsi Enfi City Beach Hotel’de kahvaltıda bir araya geldi. Ak Parti İlçe Teşkilatı eski yönetim kurulu üyelerinden Arsi Otel Grubu sahibi Ali Boz’un evsahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltılı toplanda partinin eski yöneticileri Yücel’e destek olduklarını ifade ettiler. Seçim sürecinin değerlendirildiği ve karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda Yücel, Ak Partili siyasetçilere projelerini anlattı. Ziyaretin ardından nazik daveti için Ali Boz ve Mustafa Berberoğlu'na teşekkür eden Yücel, “Misafirperverlikleri, hoş sohbetleri ve destekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunarım. Allah birliğimizi daim etsin” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 17:55