AK Parti'den Yunan Bakana sert tepki

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;



Önümüzdeki dönemle ilgili çalışmalar da konuşuluyor.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletin onayından geçmiştir, meşrudur. Halk desteği var. Uygulama 1 yıldır yürürlükte, değerlendirmeler yapılıyor. CHP bunu meşruiyet tartışmasına sokmaya çalışıyor, demokrasi dışı bir tutum.Nerelerde aksaklık varsa bunlar tespit edilecek. Milletvekillerimizin eleştirileri ve değerlendirmeleri not alınıyor. Aksaklık ve tıkanıklık olan yerlerin, eksik görülen yerlerin üzerine gidilecek.

Önemli olan şu; sistem vatandaş için vardır ve vatandaşımızın daha iyi hizmet, daha iyi kalite alması için vardır.



Ali Babacan'ın AK Parti'den istifası



AK Parti kendi gündemine hakimdir. Cumhurbaşkanımız o konuyla ilgili değerlendirmesini söylemiş oldu. Kendi işimize bakıyoruz, kendi meselemize odaklanıyoruz.



Yunan Bakan'ın 'Doğu Akdeniz' açıklamaları



Çıkarlarımızı koruyacak iradeye sahibiz. Yeni bir sayfa açılabilir. Fakat maalesef Yunanistan Dışişleri Bakanı konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üsluptan konuştur. Kullandığı üslup bir devlet adamı üslubu değil. ek taraflı bir şımarıklık söz konusu. Tavsiyemiz sıradan, aşırı sağcı dil kullanmasın. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir.

