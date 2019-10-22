AK Parti'den yeni üye açılımı! ‘102 mahallemizin tamamında üye kaydı için sahaya ineceğiz’

ALPER KUTAY

yeni üye ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden İlçe Başkanı Mustafa Toklu, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve Alanya’nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Turnuvası’nın Alanya tanıtımı için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Toklu, “Alanya’nın tanıtımı için, ülkemiz ve ülke dışında yapılan bu tanıtıma destek veren, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Alanya Belediyespor’un gerçekleştirdiği ilk maç yapıldı. Bugün de ikincisi yapılacak. Tüm vatandaşlarımızı bu organizasyona destek vererek, katılımı yüksek seviyelerde tutmalarını istiyoruz. Bundan sonraki senelerde de daha iyi bir organizasyon yapılmasını bu şekilde sağlarız” dedi.

‘ALANYASPOR’UN BAŞARISI DAİM OLSUN’

Geçtiğimiz Pazar günü oynanan Süper Lig mücadelesinde Çaykur Rizespor’u 5-2’lik net bir skorla yenerek liderlik koltuğunu bırakmayan Aytemiz Alanyaspor hakkındaki görüşlerini belirten Toklu, “Şehrimizin markası, birleştirici gücü olan Alanyaspor’un geçen hafta almış olduğu galibiyetle liderliğini sürdürmesi tüm şehirde coşkuyla karşılandı. İnşallah Alanyaspor bu başarılarına devam eder ve şehrin ortak değeri olan Alanyaspor’u en üst seviyede görürüz. Alanyaspor’un nereden nereye geldiğini yakinen bilenlerdeniz. Başta Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere takıma bugüne kadar destek veren yöneticisinden futbolcusuna, saha görevlisinden teknik direktörüne herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah başarıları daim olur” diye konuştu.

‘SAHADA ÜYE ÇALIŞMASI BAŞLATACAĞIZ’

Yönetim kurulu toplantısında bir ay boyunca sürecek üye çalışması hakkında görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Toklu, “Tüm kademelerimizde, tüm mahallelerimizde yeniden üye çalışması yaparak önümüzdeki bir ayda vatandaşlarımıza ziyaretler yapıp partimize olan teveccühün daha da artması için çalışmalar yapacağız. 102 mahallemizde gerçekleştirilecek olan bu çalışmalara da mahalle başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz önderlik edecek” dedi.