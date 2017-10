AK Parti'den istifa etmeyen belediye başkanları için ince mesaj

AK Parti Konya il başkanının istifa etmesinin ardından yerine atanacak yeni il başkanını belirlemek için düzenlenen temayül yoklamasına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sorgun, istifası istenen belediye başkanlarının istifa etmemesi halinde nasıl bir süreç izleneceği yönündeki soru üzerine, böyle bir durumla karşılaşacaklarını düşünmediğini belirterek, “Partinin yetki kurullarında bunlar görüşülür, gereği yapılır” dedi. Hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını, 2019 seçimleri öncesinden belediye başkanlarının emaneti teslim edeceğini ifade eden Sorgun şöyle konuştu, “Uzaylılar gelip bizi yönetmeyecek, biz buradayız. AK Parti bir misyon partisidir, dava partisidir, ideoloji partisi değil ama bir ideal partisidir. Şahıslar fanidir baki olan Allah’tır, ülkemizdir, davamızdır, milletimizdir, memleketimizdir. Bizim davamız fani insanlarla baki değildir ama hasbelkader onların taşıyıcısı oluruz biz. Ona ne kadar hizmet edersek o koltukları ne kadar doldurtabilirsek koltuklardan güç alan değil konjonktürel ağırlıklar değil özgül ağırlıklar önemlidir. Onun için koltuklar iş elbisesi gibidir. İş yapacağınız zaman giyersiniz sonra onu çıkarırsınız özünüz neyse o kalır. Aslolan özgül ağırlıklardır konjonktürel ağırlıklar değil. Hiçbir kimse vazgeçilmez değildir, Hiç birimiz bunu ben önce kendime söylüyorum vazgeçilmez değiliz. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle doludur. Vazgeçmeyeceğimiz değerlerimizdir, inançlarımızdır, ideallerimizdir, milletimizdir, memleketimizdir, özgürlüğümüzdür. Bizler ancak bunu taşıyıcısı olabildiğimiz kadar anlam ifade ederiz. Önümüzdeki süreç gerçekten ülkemiz açısından hassas bir süreç. Elbette siz şu cümlelere alışıksınız. Klasik gelebilir bu seçim çok önemli. Hangi seçim önemsiz bizim için. Demokrasinin yerleştiği ülkede veya dünyanın en pahalı coğrafyasında olan bir ülkede hangi seçim önemsiz. 2019 seçiminin önemsiz olduğunu iddia edebilecek kimse var mı? Şu içinden geçtiğimiz çemberde sınırlarımızda terör devletçiklerinin kurulmak istendiği bir ortamda yeni bir mekanizma yeni bir hükümet etme sisteminin yaşanacağı 2019 seçimlerini hiç kimse ıskalayamaz. Onun için ne gerekiyorsa bunun için eğer belediye başkanlarımızın emaneti teslim etmesi gerekiyorsa teslim edecek. Her birimiz teslim etmemiz gerekiyorsa teslim edeceğiz. Bu bakımdan Cumhurbaşkanımız hiç lafı sözü dolandırmadan net bir şekilde açık bir şekilde uçakta da her yerde de basın mensuplarıyla paylaşıyor. Şu şu arkadaşlarımızdan emaneti teslim etmelerini istedik. Bu kadar net nerede görüldü. Parti kurallar partisidir. Kendi MYK’sı var MKYK’sı var gerekli kararları alır ama ben o noktaya geleceğini düşünmüyorum.”

'BU KOLTUKLAR BABALARIMIZDAN KALMADI'

“Belediye başkanları istifa etmeyerek direnç gösterirlerse nasıl bir yol izleyecek” şeklinde soruya Ahmet Sorgun, bugüne kadar her hangi bir direnç olmadığını dile getirerek, “Bunların belli opsiyonları vardır, Cumhurbaşkanımız onu açıkladı. Partinin yetki organlarında kurullarında bunlar görüşülür gereği yapılır. Ama o noktaya varmaz. Bu görevler bu koltuklar hiçbirimize babalarımızdan kalmadı. Bu koltuklar bizlere hizmet vermek için emanettir. Bu koltuklar kimsenin tapulu malı değildir” şeklinde konuşarak cevap verdi.