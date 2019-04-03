AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Sn.Ekrem İmamoğlu; devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini Başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor. YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve “elim ayağa kaldırılsın”diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, “ben başkanım” diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir.'' dedi.

AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert tepki
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ise gazetecilere yaptığı açıklamada farkın 20 binin altına indiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 13:08
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